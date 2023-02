Oamenii au plecat din Târgu de frica unui nou cutremur Reprezentanții primariei din Targu Jiu au transmis ca peste 60% dintre locuitori au parasit orașul de frica unui nou seism. Operele lui Brancuși vizitate in general de turiști in weekend-uri au fost vazute de doar patru oameni. „Pentru oamenii aștia care nu sunt obșnuiți cu așa ceva s-ar putea sa fie totuși inspaimantator”, a declarat un localnic. Potrivit estimarilor edilului, locuitorii au parasit orașul in condițiile in care multe blocuri din Targu Jiu se afla in pericol la eventuale cutremure mai mari. Luni și marți au avut loc doua cutremure insemnate de magnitudine 5,2 și 5,7 pe scara… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

