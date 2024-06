Stiri pe aceeasi tema

- Incidente in lanț la Biroul Electoral Central de la Craiova. Mai multe persoane s-au imbrancit dupa ce și-au pierdut rabdarea așteptand sa predea sacii cu voturi. Unuia dintre cei implicați i s-a facut rau dupa incident. Și in sectorul 2 al capitalei, un președinte de secție de votare a avut nevoie…

- Persoanele si cuplurile infertile care doresc sa aiba copii vor putea beneficia de sprijin de pana la 15.000 de lei din parte statului pentru asigurarea medicamentelor si procedurilor de specialitate in tara, a anunțat premierul Marcel Ciolacu, joi. „Luam o masura importanta pentru persoanele si cuplurile…

- Conflictul dintre primarul comunei Deleni si familia directoarei de scoala ia amploare. Un nou scandal a avut loc, zilele trecute, in interiorul unitatii de invatamant. Totul s-a petrecut in momentul receptiei de predare-primire a mobilierului achizitionat de primarie printr-un proiect. Directoarea…

- Sute de ofițeri de poliție cauta mai mulți barbați inarmați care au atacat, marți, o mașina a unui penitenciar in care se afla un deținut, langa Rouen, in Franța. Deținutul, poreclit „Musca”, a scapat in timpul raidului, potrivit BBC și SkyNews. Doi ofițeri francezi de inchisoare au fost uciși in ambuscada.…

- SANATATE DE LA FRUCTE … Importanta fructelor in alimentatie este uriasa, ele nu se pot separa de legume din meniul fiecaruia dintre noi. Consumul de fructe are numeroase beneficii pentru sanatate, reducand riscul bolilor cronice. Fructele ofera nutrienti vitali organismului, ajutandu-ne sa ne mentinem…

- ULTIMA ORA… Un nou incendiu ce s-ar fi putut dovedi devastator a izbucnit in cartierul Munteni din municipiul Vaslui. Au fost cuprinse de flacari o locuința și cateva anexe dar incendiu amenința sa cuprinda șI alte trei locuințe. Din fericire, pompierii au reușit sa intervina la timp șI sa evite dezastrul.…

- DEPISTAT… In baza Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Moldova, privind controlul coordonat, la controlul de frontiera din PTF Albița, echipa de control a descoperit un pistol cu muniția aferenta pe care un barbat cu cetațenie romana și moldoveneasca incerca sa-l introduca in țara,…