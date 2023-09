Oamenii afectați de exploziile de la Crevedia cer despăgubiri de peste 8 milioane de euro La o luna de la nenorocirea de la Crevedia, și de la exploziile cu urmari devastatoare, soldate cu 5 decese, peste 50 de raniți și numeroase pagube materiale, ancheta in acest caz continua. Din cate s-a anunțat oficial, pana la momentul de fața, au fost audiati, in calitate de persoane vatamate, 90 de oameni care […] The post Oamenii afectați de exploziile de la Crevedia cer despagubiri de peste 8 milioane de euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

