Un tanar pasionat de istoria satului in care a crescut a adunat peste 1.500 de obiecte din secolele trecute, de la unelte folosite in gospodarii, la costume populare si documente, punand astfel bazele unui muzeu etnografic unic in judetul Arad, vizitat acum de oameni din toata tara. Alexandru Chis are 27 de ani, iar muzeul pe care l-a infiintat in satul Covasant, pe cand avea doar 22 de ani, a devenit un reper cultural, promovat inclusiv de autoritati prin centrele de informare turistica. Cand era copil, Alex batea mai putin mingea pe ulita, petrecand timpul cu batranii satului, care ii spuneau…