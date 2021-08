Stiri pe aceeasi tema

- Ce inseamna sa ai aproape 650.000 de abonați pe canalul oficial de youtube? Pai in primul rand inseamna ca au ce urmari acolo. Și cand vine vorba de Asher, atunci e clar cu ce avem de-a face: electronic dance music de calitate. Nascut și crescut in Brașov, Asher a fost in contact cu muzica clasica...…

- Istoria psihiatriei moderne romanești se leaga de activitatea medicului Alexandru Suțu (1837-1919). Nascut intr-o mare familie boiereasca, acesta studiaza la Atena și la Paris și ajunge sa profeseze zeci de ani in cadrul Ospiciului Marcuța. In martie 1866 este angajat ca medic, iar cațiva ani mai tarziu…

- Mari 20 iulie a.c. în jurul orei 14.00 un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeean Brila aflat în timpul liber a evacuat o femeie octogenar din apartamentul acesteia unde izbucnise un incendiu.Plutonier adjutant Beraru Adrian locuiete în acelai bloc iar în momentul…

- Pe Florin Daniel Sima ai ocazia sa il intalnesti atat in patrula de jandarmi la diverse evenimente publice, cat si pe munte, cu rucsacul in spate, sau in mijlocul comunitatii, impartasind din pasiunea lui pentru istoria locala. Foto: (c) Florin Daniel Sima / Facebook.com…

- Cand ești bine organizat, 24 de ore sunt suficiente pentru a ajunge in celalalt capat al planetei, a citi o carte sau a insuși o abilitate noua. Cu toate acestea, știi ce se mai poate face in 24 de ore? Acest timp este suficient pentru a „distruge" mulți bani pe care Republica Moldova ii pierde in fiecare…

- Petre Andrei s a nascut pe 29 iunie 1891, la Braila si a fost un savant, sociolog, filosof, profesor si om politic, membru post mortem 1991 al Academiei Romane. Savantul este considerat drept unul dintre intemeietorii sistemului stiintelor sociologice din Romania. Voluntar in Primul Razboi Mondial,…

- Muzeul Național al Bucovinei va invita, in perioada 11 iunie - 20 septembrie 2021, sa vizitați expoziția temporara Carpi și goți in colecțiile Muzeului Național al Bucovinei, deschisa la Muzeul de Istorie. Intrarea este libera.Este o premiera in cadrul manifestarilor muzeografice sucevene, fiind ...

- Un sofer de TIR din Braila, care a stationat, duminica noapte, intr-o parcare din Franta, a reusit sa-si salveze viata lui, dar si a unui coleg care fusese gazat in cabina de doi indivizi inarmati cu sabii care incercau sa fure din remorci.