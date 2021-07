Stiri pe aceeasi tema

- O familie de tineri din Timisoara, Nicoleta si Radu Trifan, a devenit in doar cativa ani un brand al voluntariatului din zona prin proiectul "Acasa in Banat", care a pornit de la pasiunea pentru casele batranesti si descoperirea povestilor nespuse ale acestora. Nicoleta Trifan a povestit,…

- Carmen Tanase, in varsta de 60 de ani, a ramas vaduva la varsta de 39 de ani, insa nu și-a mai refacut viața, concentrandu-se pe cariera. Actrița a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre casnicia cu Victor Parhon, cel care i-a daruit un fiu, pe Tudor, acum in varsta de 28 de ani. „Aveam 39…

- „In data de 16.06.2021, la ora 16.33 am fost anunțați prin SNAU 112 despre producerea unui incendiu in subsolul unei hale de producție și depozitare produse finite elemente automotive la un operator economic de pe strada Siemens,Timisoara.In urma informațiilor primite, s-a dispus alertarea Detașamentului…

- 58% dintre companii spun ca vor creste angajarile, iar 40% vor creste chiar numarul rolurilor remote, care lucreaza la distanta, potrivit studiului „Tendinte in recrutarea remote in 2021” realizat de Valoria in colaborare cu Mingle, platforma de automatizare a recrutarii (mingle.ro).

- SINOPSIS - Tom and Jerry, in regia lui Tim Story, incepe cand Jerry se muta in cel mai luxos hotel din New York in ajunul „nunții secolului”, forțand planificatorul disperat al evenimentului, pe tanara Kayla, sa-l angajeze pe Tom pentru a scapa de șoricel. Lupta care urmeaza amenința sa distruga cariera…

- Polițiștii au inchis o zona din centrul Timișoarei, dupa ce angajații unui birou de executor judecatoresc au anunțat la 112 ca simt un miros ințepator in cladire, relateaza site-ul local Timiș Online.O persoana a suferit un atac de panica, menționeaza Opinia Timișoarei. Potrivit sursei citate, ISU Banat…

- Traim in secolul vitezei și al tehnologiei. Au trecut aproximativ 40 de ani de la apariția primului PC (personal computer), iar in prezent suntem inconjurați de calculatoare, tablete, gadgeturi inteligente, smartphone-uri performante și console de gaming.Intr-un timp relativ scurt, omenirea a adoptat…

- O inmormantare din satul Chișoda, situat in apropiere de Timișoara, la care participau zeci de oameni, transmisa pe Facebook, a adus poliția la cimitir. Potrivit Opinia Timișoarei, reprezentanții IPJ Timiș au transmis ca au fost amendate 13 persoane, intre care și organizatorul funeraliilor, cu suma…