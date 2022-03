Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 9 ani, care locuia cu parinții in Kiev in momentul cand Ucraina a fost atacata de trupele rusești, a ajuns in locuința bunicilor din Cheltenham, Marea Britanie. Copilul a fost preluat de la granița, din Romania, de bunica sa, Svetlana, care a venit sa il intampine, anunța Mediafax.…

- Familiile din Romania nu trebuie sa se teama ca vor ramane fara paine și alte alimente pe masa din cauza conflictului militar din Ucraina, spune ministrul Familiei, Gabriela Firea: „nu trebuie sa ne panicam la prima veste neverificata și sa golim rafturile magazinelor”, conform Mediafax. Fii…

- Ludmila este o refugiata dintr-un sat de langa Cernauti, dintr-un sat romanesc, care a fugit din calea razboiului cu doi copii, fiind insarcinata cu Evelina, care urmeaza sa se nasca la Sibiu. Sansa lor a fost familia preotului din satul Vestem, Bogdan Constantin Taifas. Fii la curent cu cele…

- Un microbuz inmatriculat in Ucraina, in care se aflau 11 persoane dintre care cinci copii, s-a rasturnat pe drumul national 19, in apropierea localitatii bihorene Valea lui Mihai, doua persoane, ambele adulte, avand nevoie de ingrijiri medicale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un microbuz cu 11 persoane - 6 adulți și 5 copii - din Ucraina s-a rasturnat, marți seara, pe o șosea din județul Bihor. Accidentul rutier s-a produs pe DN 19, la ieșirea din localitatea Valea lui Mihai spre Curtuișeni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romania doneaza Ucrainei alimente, muniție și medicamente in valoare de 3 milioane de euro. Anunțul a fost ficut de premierul Nicolae Ciuca. De asemenea, a mai spus șeful Guvernului, reprezentanții executivului vor dona sange pentru raniții de pe front. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania va acorda derogare temporara a respectarii unor conditii de intrare a animalelor de companie din Ucraina pe teritoriul national, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), intr-un comunicat de presa transmis, vineri, AGERPRES. Fii…

- Vadim Guttait, ministrul ucrainean al Sporturilor, a ținut, miercuri, o videoconferința cu sportivii țarii sale sale care vor concura la Jocurile Olimpice de la Beijing (4-20 februarie) in care le-a recomandat sa nu fraternizeze cu rusii, informeaza AFP, citata de News.ro . „Am tinut o videoconferinta…