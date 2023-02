Stiri pe aceeasi tema

- Faceți cunoștința cu Kepjuk, un caine car,e cot la cot cu salvatorii, cauta supraviețuitori sub daramaturi. Deși are labele ranite, cainele a salvat 5 persoane. Peste 37.000 de oameni au murit și zeci de mii au fost raniți dupa un cutremur catastrofal care a lovit Turcia și Siria. Salvatorii inca cauta…

- Bilantul seismului violent care a lovit Turcia si Siria la 6 februarie a crescut luni dimineata la 35.225 de morti, conform celor mai recente rapoarte oficiale, transmite AFP, citata de Agerpres. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a ucis 31.643 de persoane in sudul Turciei, a declarat luni Autoritatea pentru…

- Un bebelus in varsta de numai doua luni a supravietuit timp de 128 de ore sub o cladire prabusita la cutremur, in Turcia. Salvatorii au reusit sa il scoata de sub daramaturi, in provincia Hatay din Turcia, pe bebelusul in varsta de numai doua luni, dupa 128 de ore pe care copilul le-a petrecut sub…

- Echipele de salvare din Romania au reusit sa gaseasca inca un supravietuitor sub blocurile daramate in Turcia, in urma cutremurelor fevastatoare care au afectat si Siria.Ei au reusit sa scoata de sub daramaturi o femeie, constienta si cooperanta. "La solicitarea expresa a autoritatilor turce, misiunile…

- Bilantul cutremurelor care au devastat Turcia si Siria a depasit 21.000 de morti, la aproape 100 de ore dupa primul si cel mai puternic seism, care a ingenuncheat doua tari si a mobilizat o lume. Cel puțin 78.124 de persoane au fost ranite in ambele țari, potrivit autoritaților. Cutremurul cu magnitudinea…

- Bilantul victimelor in urma cutremurului care a zguduit luni Turcia si Siria a crescut la cel putin 15.383 de morti. Salvatorii romani au identificat un adolescent de 16 ani, blocat sub daramaturi.

- Catastrofa de proporții in Turcia și Siria. Un cutremur devastator de 7.8 pe Richter a ucis aproape 200 de persoane in ambele țari și a ranit alte cateva sute pe o raza de 90 de kilometri, potrivit CNN. Cel puțin 76 de persoane au murit in Turcia și peste 440 au fost ranite, dupa ce […] The post Cutremur…