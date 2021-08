Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de vegetație uscata care a izbucnit in localitatea Devesel, județul Mehedinți, a fost stins de pompieri in noaptea de luni spre marți. Flacarile au afectat 4 case, 17 anexe gospodarești, cimitirul, dar și o mașina. Potrivit ISU Mehedinți, incendiul izbucnit la vegetație uscata și extins…

- „Peste 45 de pompieri intervin cu 6 autospeciale cu apa si spum pe raza localitatii Scapau, comuna Devesel, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata, care se manifesta violent si s-a extins la mai multe gospodarii”, transmite ISU Mehedinti.

- Un numar de 25 de persoane au fost evacuate din locuințe, joi dimineața, din cauza unui incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc din Campina, județul Prahova. Incendiul a izbucnit, in jurul orei 4.00, la acoperișul unui bloc din Campina, de pe strada 1 Mai. Ca masura de protecție, pompierii au evacuat…

- Dupa 5 luni de cand a izbucnit incendiul de la Matei Balș unde au murit 21 de oameni, anchetatorii au ajuns la o concluzie in ceea ce privește cauza. Focul nu a pornit din cauza aerotermelor, așa cum s-a stabilit inițial.

- Sa ajutam impreuna! Acesta este un Apel umanitar pentru cele doua familii din Barbulețu ale caror locuințe au fost mistuite de foc, in ziua de sambata, 29 mai 2021. Incendiul a distrus doua case aflate in aceiași curte, in comuna Barbulețu, sat Cetațuia. Oamenii cu suflet mare pot ajuta aceste familii…

- O bicicleta electrica a izbucnit in flacari intr-un lift din sudul Chinei. Cinci persoane au fost ranite, printre care și o fetița de 5 luni. Incendiul a fost stins aproximativ o ora mai tarziu, scrie SHOK.md .