Oameni nevinovaţi băgaţi în spital de şoferi inconştienţi, cu alcoolemii uriaşe Acesta conducea un autoturism Mazda si a scapat teafar in urma accidentului. In schimb, autoturismul Mazda in care se afla acesta s-a facut zob. Culmea, Panzaru a avut un accident asemanator in urma cu un an, in luna octombrie, cand a lovit un cap de pod cu o alta Mazda. Diferenta este ca, anul acesta Panzaru era beat crita la volanul autoturismului sau. Politistii l-au gasit cu o alcoolemie de 1,21 mg/l alcool pur in aerul expirat si i-au de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

