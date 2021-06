Oameni izolați de viitură, în județul Vrancea. Salvatorii nu pot să intervină din cauza puhoaielor Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vrancea intervine de vineri, cu mai multe echipaje pentru evacuarea a 12 persoane surprinse de viitura pe raul Zabala, intr-o zona forestiera a comunei Nereju, județul Vrancea, informeaza Ziarul de Vrancea. Noua barbați și trei femei se afla de vineri seara izolați pe un deal din comuna Nereju, dupa ce debitul apei a crescut.Din cauza condițiilor meteorologice, nu se poate interveni pe cale aeriana, iar caile de acces au devenit impracticabile. „Nu s-a putut interveni pana acum pentru evacuarea celor 12 persoane din cauza debitului crescut și a precipitațiilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

