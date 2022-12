Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna de iarna insotita de vanturi polare care matura centrul si estul Statelor Unite de mai multe zile a facut peste 30 de morti si a lasat fara electricitate zeci de mii de americani in ziua de Craciun, informeaza AFP. Un numar de aproximativ de decese au fost confirmate in noua state, 13 dintre…

- Furtuna masiva din Statele Unite a dus la moartea a cel puțin 37 de oameni, in timp ce alte sute de mii au ramas fara curent electric din cauza ninsorilor abundente și a rafalelor de vant. „Cea mai devastatoare furtuna din istorie”, a declarat guvernatorului statului New York, Kathy Hochul, pentru CNN.…

- Cel putin 38 de persoane au murit din cauza vremii extreme din ultimele zile din Statele Unite ale Americii si Canada, informeaza bbc.com, citat de News.ro. Potrivit oficialilor, 34 de persoane au decedat in SUA, ceea mai afectata zona fiind ca a orasului Buffalo. In Canada au murit patru oameni In…

- Termometrele au aratat și minus 45 de grade Celsius in anumite zone din Statele Unite ale Americii, iar in anumite regiuni, temperaturile au scazut brusc, cu 30 de grade Celsius, in doar o jumatate de ora.

- Crește bilanțul furtunii inghețate care lovește America de Nord. Cel puțin 17 persoane au murit. E ger cumplit și viscolul a lovit și cu peste 100 de kilometri pe ora in zonele locuite. Termometrele au aratat in unele locuri minus 45 de grade Celsius.

- Crește bilanțul furtunii inghețate care lovește America de Nord: sunt cel puțin 17 morți. E ger cumplit și viscolul a lovit și cu peste 100 de kilometri pe ora in zonele locuite. Termometrele au aratat in unele locuri minus 45 de grade Celsius.

- Ninsorile abundente si temperaturile polare care afecteaza Statele Unite in apropierea Craciunului sunt provocate de un fenomen meteorologic denumit ''bomba depresionara'', cauzat de un ciclon care se intensifica foarte rapid, dar al carui caracter exceptional este conferit de un front atmosferic…

