Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a dat o decizie prin care a modificat sumele acordate pentru romanii care vin din zonele rosii. Hotelierii vor primi 230 de lei de camera si nu de persoana, asa cum stabilisera guvernantii in martie, anunța MEDIAFAX.La inceputul epidemiei in Romania, statul dadea 230 de lei de persoana…

- Guvernul a dat o decizie prin care a modificat sumele acordate pentru romanii care vin din zonele rosii. Hotelierii vor primi 230 de lei de camera si nu de persoana, asa cum stabilisera guvernantii in martie. ...

- RESITA – Pentru ca sunt cazuri abia confirmate, cele trei cazuri, nou semnalate astazi de DSP Caraș-Severin fata de ziua precedenta, nu apar inca in statistica nationala! Precizarea este facuta de purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica din Caras-Severin, Daniel Botgros, tocmai pentru…

- Peste 50 la suta din piata serviciilor de ingrijire a batranilor din Austria este acoperita de romani, in special femei. La fiecare caz de batran care are nevoie de ingrijire la domiciliu lucreaza doua persoane care se schimba o data la o luna, scrie ziarulromanesc.at, citand Adevarul. Astfel, un ingrijitor…

- Lidia, o femeie care s-a intors de curand din strainatate și care a fost plasata in carantina, s-a aratat oripilata de condițiile de cazare și, mai mult de atat, susține ca a gasit un șarpe in camera.

- Un barbat acuza ca nu i se face al doilea test, dupa ce s-a intersectat in carantina cu o persoana infectata: “Ni s-a dat drumul acasa. DSP ne-a zis ca nu mai are teste”.Gabriel, care a fost de acord sa iși dea doar prenumele, spune ca a fost testat in primele zile de carantina, la 18 martie, iar rezultatul…

- La o zi dupa ce a declarat carantina generala pentru a opri raspandirea coronavirusului, cabinetul condus de premierul indian Narendra Modi a anuntat cel mai mare program de ajutor alimentar din lume menit sa ofere o securitate alimentara pentru 800 de milioane de oameni din intreaga tara.Purtatorul…

- Statul va deconta 300 de lei pe zi cheltuieli pentru cazarea și hrana persoanelor aflate in carantina din cauza coronavirusului, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Guvernului...