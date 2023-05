Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca luni este prevazuta o greva generala, iar transportul public va fi paralizat. Luni, de 1 Mai, Ziua Internaționala a Muncii, in Franța va fi greva generala atat in transportul…

- Protestele violente continua in Franta, asta in timp ce presedintele Emmanuel Macron insista ca proiectul care prevede majorarea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani va intra in vigoare in aceasta toamna.

- „Mii de oameni au venit pur si simplu pentru a face razboi”, a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron in legatura cu ciocnirile extrem de violente dintre militanti si fortele de ordine care au avut loc sambata in timpul unei manifestatii impotriva rezervelor de apa agricole in vestul Frantei,…

- Poate ca lupta din parlament s-a terminat, dar grevele și manifestațiile din strada vor continua, asigura protestatarii francezi, care nu sunt dispuși sa accepte creșterea varstei de pensionare, scriu Le Monde și France 24. Dupa mai bine de doua luni de lupte impotriva proiectului de lege care crește…

- Guvernul lui Emmanuel Macron a forțat adoptarea fara vot parlamentar a proiectului de lege privind creșterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani. Luni, 20 martie, au picat cele doua moțiuni depuse impotriva guvernului francez. Țara este cuprinsa de proteste violente, iar pentru ziua de joi,…

- Zeci de persoane au fost retinute, marti seara, in mai multe orase din Franta, dupa noi confruntari intre protestatari si fortele de ordine, in timp ce presedintele Emmanuel Macron afirma ca manifestantii nu au legitimitate.

- Lupte de strada in Franta, unde sute de mii de oameni au pornit protestele. Furiosi pe Macron, au ajuns sa se lupte cu politistii si jandarmii. Forțele de ordine au tras cu gaze lacrimogene și au dus in arest mai mulți protestatari violenti. La Paris, protestatarii au vandalizat mobilierul stradal si…

- Francezii ies marți in strada pentru un nou protest masiv, dupa ce acțiunea din 19 ianuarie, cunoscuta drept "Joia Neagra" sau "Ziua Judecații", a mobilizat peste un milion de oameni nemulțumiți de planurile președintelui Emmanuel Macron, de a crește vars