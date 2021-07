Stiri pe aceeasi tema

Vijeliile au facut din nou prapad. Aproape o suta de persoane au fost evacuate. O masina a fost luata de ape Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri dupa-amiaza, cod rosu si portocaliu de ploi, vijelii…

- Fenomenele hidrometeorologice care s-au manifestat vineri au afectat 15 localitati din cinci judete - Alba, Cluj, Hunedoara, Maramures si Suceava, a informat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). In zonele mentionate au fost afectate de viituri 118 de case, 10 curti si 2 operatori…

- Zeci de case au fost inundate, o masina a fost luata de viitura si 13 oameni, inclusiv copii, au ramas izolati in podurile locuintelor, in urma inundatiilor produse joi in mai multe localitati din Muntii Apuseni. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba a informat ca in Ocolis au fost inundate…

- UPDATE. O furtuna puternica a produs pagube in mai multe zone din judetul Arad, vineri seara, inclusiv in municipiul Arad, unde au fost luate de vijelie mai multe acoperisuri. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad a transmis alerte pe telefoane cu privire la iminenta producerii de fenomene…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Nicolae Iorga” al Judetului Botosani a emis, in urma cu puțin timp, mesaj RO Alert pentru locuitorii din comuna Hudești, unde o femeie a semnalat prezenta unui URS.„A fost semnalata prezenta unui URS in comuna Hudești, in Alba și Baranca. Evitați deplasarea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a decis joi ridicarea restricțiilor stabilite anterior pentru comunele Ocoliș și Ponor, unde nu mai sunt cazuri COVID noi, raportate in ultimele 14 zile. Hotararea CJSU intra in vigoare de vineri, 7 mai, ora 00.00. HOTARAREA nr. 131 din 06.05.2021…

- Sapte dintre cele opt persoane aflate intr-un autovehicul implicat vineri dimineata intr-un accident pe A1, pe sensul de mers Sebes - Deva, pe raza localitatii Aurel Vlaicu, au fost transportate la trei spitale din judetul Hunedoara, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Un autovehicul in care se aflau opt persoane a fost implicat vineri dimineata intr-un accident pe A1, pe sensul de mers Sebes - Deva, pe raza localitatii Aurel Vlaicu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba. "Sunt opt victime care au nevoie de asistenta medicala, din care…