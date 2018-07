Oameni deznădăjduiți, case, curți și grădini inundate, animale speriate, în urma inundațiilor de la Șona Zeci de gospodarii au fost afectate de inundații la Șona astazi, in urma ploilor torențiale, in localitatea Șona, din județul Alba, apa a navalit pur și simplu dintr-odata. A venit un puhoi de apa cu putere, de un metru inalțime. Apa a intrat in curți, in case, animalele iși tineau capul deasupra apei, oamenii au fost speriați. Valul de apa a maturat din cale bunurile oamenilor, a rupt tot ce a intalnit in cale. Localnicii spun ca nu au mai vazut așa ceva din anul 1991. Toata lumea e speriata și deznadajduita. Pompierii militari au fost mobilizați pentru evacuarea apelor. Au fost evacuate temporar… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

