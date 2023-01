Stiri pe aceeasi tema

- O roata panoramica de 36 de metri inalțime va fi amplasata pe faleza superioara Dunarii din orașul Galați. Echipamentul va fi montat langa Turnul TV, in parcul care va fi modernizat de Primarie.

- Ninsoarea abundenta din ultimele zile a facut ca in stațiunea montana Straja sa se aștearna un strat generos de zapada. Turiștii sunt așteptați sa petreaca primul weekend cu zapada naturala de pe partii. In Straja, administratorii domeniului schiabil anunța ca vor funcționa telescaunul de…

- Autoritatea Navala Romana a finalizat prezentarea catre armatori și companiile de agenturare a navelor fluviale a sistemului european de raportare a voiajelor, „EuRIS”, un sistem transfrontalier de comunicații care este de fapt un ghișeu unic pentru toate informațiile relevante legate de caile navigabile…

- Numarul deceselor provocate de furtuna masiva din Statele Unite creste de o la zi la alta. Aproape 60 de oameni au murit in diferite regiuni ale tarii. Doar in vestul statului New York au fost inregistrate 28 de victime. Oameni morti au fost gasiti in case, in masini acoperite de zapada sau inghetati…

- Lectie de baschet pe malul Dunarii! CSM Constanta a dictat ritmul meciului cu CSM Galati si a prestat una dintre cele mai solide evolutii din actuala editie a Ligii Nationale masculine, castigand la o diferenta de 13 puncte, scor 94-81 (29-20, 16-22, 23-17, 26-22). Cu Stefan Gribinic revenit dupa aproape…

- Patru frați lupta pentru supraviețuire și doar iubirea pe care și-o poarta reciproc ii poate salva. Incepand de astazi, de la ora 20:00, la Kanal D, telespectatorii se vor putea bucura de o noua productie turceasca de succes, care le va cuceri inimile, “Totul pentru familia mea”! Serialul spune povestea…

- Stratul de zapada masoara cațiva centimetri pe Transfagarașan, dupa ce vineri dimineața a nins. Circulația rutiera este inca deschisa, iar drumarii au intervenit cu utilaje de deszapezire, potrivit News.ro.Ninsoarea a inceput in jurul orei 04.00 dimineața, la Cota 200. A fost al treilea episod de ninsoare…