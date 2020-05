Oameni de ştiinţă: Timpul ar putea curge invers Stii ca si daca ai intirziat, s-ar putea sa fi ajuns de fapt prea devreme. Sigur, nu e un lucru care se intimpla in universul pe care il stim, dar o echipa de cercetatori condusa de fizicianul Peter Gorham tocmai a acceptat ca ipoteza de lucru posibilitatea ca radiatiile cosmice pe care le-a descoperit in Antarctica sa provina dintr-un univers paralel in care particulele se misca in sens invers in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

