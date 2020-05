Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane care au intrat in tara pe jos, in ultimele zile, au reclamat ca sunt preluate de la frontiera Nadlac de catre autoritatile din Arad in autocare supraaglomerate, pentru a ajunge in carantina in judetele de domiciliu, informeaza Agerpres.

- Mai multe persoane care au intrat in tara pe jos, in ultimele zile, au reclamat ca de la frontiera sunt preluate de autoritatile din Arad in autocare supraaglomerate, pentru a ajunge in carantina in judetele de domiciliu, Prefectura Arad cerand responsabililor sa nu mai permita astfel de situatii.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad a precizat, joi seara, dupa aparitia in spatiul public a unor imagini cu romani inghesuiti in autocare, la intrarea in tara, ca nu are in dotare autobuze, ci doar microbuze, pentru transportul celor care intra in tara pe jos, si ca in aceste masini…

- Continua bataia de joc in frontiera romano-ungara fața de cei care intra pe jos in Romania, apoi sunt duși spre centrele de carantina. O recenta filmare facuta publica pe rețelele sociale arata zeci de romani inghesuiți intr-un autobuz cu care sunt transportați, fara respectarea nici unei reguli de…

- O inregistrare publicata pe Facebook de o romanca intoarsa in tara din strainatate arata conditiile in care sunt transportati cei care trebuie sa intre in carantina. Din imagini se poate vedea ca pasagerii sunt transportati ilegal, in picioare.

- Bogdan Micu, cel care face parte din echipa care coordoneaza achizitiile internationale de echipamente sanitare pe care Romania le face prin UNIFARM, afirma ca intre 25 si 30 aprilie vom trece de 1000 de decese, varful epidemiei de coronavirus va incepe din 7 aprilie si va dura pana pe 15 mai si pe…

- Camilian Floroiu, directorul sportiv al celor de la Pandurii, a dezvaluit la GSP LIVE ca mai mulți romani se afla in carantina la stadion, in hotelurile de langa arena din Targu Jiu. Conducatorul gorjenilor a declarat ca joia trecuta au venit mai multe autocare cu romani din Italia, cea mai afectata…

- Zeci de masini sunt blocate la intrarea in tara dupa ce un grup de 25 de romani a refuzat sa ramana la un centru de carantina din judetul Arad. Reprezentantii vamali declara ca foarte multi romani care se intorc din Italia considera masurile emise de autoritati prea drastice, in special pentru cei din…