- Societatea Colterm a anunțat ca, „pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum, in data de 17 august 2022, de la ora 08:00 pana la ora 17:00, la punctele termice: 27, 28, 29,…

- Consiliul Județean Timiș, prin Biroul pentru dezvoltarea turismului și evenimente, a intocmit o harta cu șapte variante de trasee prin județ, harta pe care a prezentat-o astazi. Toate cele șapte trasee sunt cu plecare din Timișoara și, deocamdata, sunt accesibile doar cu masina, pe cont propriu, insa…

- Societatea Colterm a anunțat ca, „in vederea executarii de lucrari aferente proiectului «Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea…

- SCM Timisoara a anuntat azi al doilea „transfer sarbesc” al perioadei. Dupa pivotul Igor Kesar, „leii” mizeaza in noul sezon si pe un playmaker cu aparitii la prima reprezentativa din statul vecin – Ilija Djokovic. Djokovic (26 ani, 1,88 m inaltime) este conducator de joc si vine de la Borac Cacak,…

- O noua zi cu defectiuni tehnice in reteaua de termoficare a Timisoarei a lasat azi o parte din cosumatorii din nordul orasului fara apa calda. „Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde…

- Compania independenta Arte-Factum continua „Nocturnaliile” in studioul franciscan de la Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș cu „Doctor Faustus – live drama music show”, un „theater-concert” inspirat de capodopera lui Thomas Mann, la care Levente Kocsardi este compozitor, regizor și interpret.…

- Societatea Colterm a anunțat ca, in vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea…

- Avariile si lucrarile duc la intreruperea apei sau a apei calde pentru mai multi consumatori din municipiul Timisoara si judetul Timis. Aquatim a anuntat avarii care vor fi remediate pana la ora 15.00 in Timisoara, pe Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, Aleea Poeniței, Calea Aradului, respectiv…