Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru unii nativi, probleme pentru alții. Horoscopul zilei de sambata, 19 august 2023 spune cum stau cele 12 zodii la capitolele dragoste, bani și sanatate. Doar unora le va merge din plin.

- Luna septembrie vine cu vești bune, dar și cu vești rele pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Ei bine, o zodie din toate cele 12 va fi foarte suparata in urmatoarea luna și asta pentru ca ea se va confrunta cu mai multe probleme de sanatate. Nu va fi o luna buna pentru acești nativi din zodiac. Iata…

- Toata lumea știe cine este Catalin Botezatu. Și, la fel, toata lumea presupunea ca Bianca Dragușanu ar fi fost marea sa iubire. Numai ca vine și marea dezamagire a acestora, pe fondul informațiilor despre marea iubire a lui Catalin Botezatu, se pare singura femeie pe care a iubit-o cu patima. Catalin…

- In cadrul unei ceremonii emoționante, la care au luat parte parinți, copii, profesori, medici și asistente, Emma Edwards s-a maritat cu iubitul ei de 10 ani. Bolnava de leucemie, fetița de 10 ani s-a stins din viața cateva zile mai tarziu.

- Horoscop 31 iulie – 6 august 2023. Mihai Voropchievici anunța care sunt zodiile care-și vor intalni marea iubire saptamana care sta sa inceapa. Potrivit predicțiilor, se anunța o saptamana cu unele mici restricții impuse chiar de catre nativii din horoscop. Horoscop saptamana 31 iulie-6 august. Mihai…

- Luna Iulie vine cu noi surprize pentru zodii. Una mai norocoasa decat alta, se pare ca dragostea le bate la ușa, iar schimbarile majore incep sa se simta ușor, ușor. Zodiile care au dat lovitura in vara anului 023 Incepand cu 1 iulie avem Soarele in sextil cu Jupiter, care ne acopera cu energie pozitiva.…

- La data de 8 iunie 2023, o veste trista a șocat o intreaga țara. Stephan Pelger s-a stins din viața cu doar o zi in urma, iar apropiații traiesc cea mai mare durere. Ei bine, cunoscutul designer roman, in varsta de 44 de ani, s-a sinucis dupa o lunga suferința din cauza depresiei, in timp ce trupul…

- Luna iulie vine cu vești pentru toți nativii din zodiac, iar in acest caz este vorba de vești bune sau vești mai puțin bune. Ei bine, o zodie din cele 12 ale horoscopului trebuie sa știe ca iși va schimba locul de munca luna urmatoare. Acești nativi din zodiac se vor bucura de succes la noul job, astfel…