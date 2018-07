Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul republican John McCain a spus ca summitul președintelui SUA, Donald Trump, cu liderul Rusiei, Vladimir Putin, de la Helsinki, a fost o ”greșeala tragica” și ”unul dintre cele mai grave momente din istoria președinției americane”, relateaza Reuters și AFP. Totodata, republicanul Bob Corker,…

- Tacerea adoptata de Donald Trump in fata lui Vladimir Putin in legatura cu acuzatiile privind amestecul Rusiei in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite a starnit critici in lant peste Atlantic, printre contestatari numarandu-se fostul director al CIA John O. Brennan.

- UPDATE – ora 14:43 Presedintele american Donald Trump a afirmat luni, la Helsinki, ca buna intelegere cu Rusia ar fi un ‘lucru bun, nu unul rau’, el facand aceste comentarii in deschiderea reuniunii la nivel inalt cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. ‘‘Cel mai important este ca exista…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns in Marea Britanie pentru o vizita de patru zile, in care va participa la discutii cu prim-ministrul britanic, Theresa May si cu Regina Elisabeta, scrie The Guardian, conform news.ro. Avionul lui Trump a aterizat la Stansted, in Essex,…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, le-a declarat membrilor delegatiei Congresului american aflati in vizita la Moscova ca spera ca prezenta lor va ajuta la refacerea relatiilor intre cele doua legislative, transmite Reuters. Delegatia de congresmeni se afla in Rusia inaintea summitului…

- Prima intalnire oficiala dintre presedintele american si cel rus va avea loc in 16 iulie, la Helsinki.Anuntul a fost facut de Kremlin, care a mai precizat ca Trump si Putin vor discuta timp de cateva ore despre dezvoltarea relatiilor bilaterale ruso-americane, precum si despre

