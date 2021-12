O zi predominant ploioasă Duminica, temperaturile ridicate se mențin. Soarele rasare la ora 08:06. Atat pe timpul nopții cat și pe parcursul zilei, se vor inregistra precipitații sub forma de ploaie pe arii extinse, iar local, cantitațile de apa vor fi insemnate. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari pe creste. Soarele va apune la ora 16:51. Temperaturile se vor situa in jurul valorii de 8 grade. Luni, precipitațiile vor continua. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, va fi rece. Soarele rasare la ora 8:00. Pe alocuri ceața sau norii joși iși vor face apariția pana spre primele ore ale dimineții. Peste zi e posibil sa iasa și cateva raza de soare, indeosebi in zonele inalte, dar cerul va ramane predominant noros. Vantul va sufla slab, doar in zonele…

- Duminica, atmosfera va fi predominant inchisa cu valori peste cele caracteristice acestei perioade. Soarele rasare la ora 07:58. In general, peste noapte și pana spre a doua parte a zilei va ploua semnificativ, iar cantitațile de apa vor putea depași 30 de l/mp. Pentru județul Hunedoara meteorologii…

- Vineri, vremea va mai mult inchisa. Soarele rasare la ora 07:56. In zona noastra, se vor semnala ploi ușoare, iar in zonele de deal și munte trecator se vor inregistra precipitații mixte și ninsori pe creste. Pe alocuri vor fi depuneri de polei. Vantul va sufla slab spre moderat, doar in zonele montane…

- Sambata, in zona noastra, temperaturile sunt apropiate. Soarele rasare la ora 07:34. Pe arii restranse va ploua, iar la munte precipitațiile vor fi sub forma de lapovița și ninsoare. Posibil sa apara și cateva raze de soare, dar in general cerul va fi predominant noros. Vantul va sufla moderat cu…

- Vineri, vremea se menține frumoasa. Soarele rasare la ora 08:02. Pe timpul nopții vor traversa pe cer cațiva nori trecatori, iar temperaturile vor cobori la limita inghețului. Dimineața se vor crea condiții de ceața și bruma, apoi soarele va imblanzii atmosfera și temperaturile vor crește ușor.…

- Vineri, cerul va fi mai mult noros. Soarele rasare la ora 07:52. In aceasta noapte temperaturile vor fi pozitive și mult mai ridicate fața de ieri noapte. Pe tot parcursul zilei vremea va fi inchisa și vor fi zone unde vor cadea precipitații sub forma de ploaie, iar la munte acestea vor avea caracter…

- Vineri, vremea va fi mai mult inchisa. Soarele rasare la ora 07:42. In aceasta noapte temperaturile vor fi extrem de scazute pentru data din calendar, iar pentru zona de sud a județului, la altitudini inalte, meteorologii au emis un cod galben de ploi și precipitații mixte, valabil pana sambata dupa-amiaza.…

- Marți, se vor inregistra perioade cu nori și precipitații. Soarele va rasari la ora 07:38. Pe timpul nopții va continua sa ploaie pe arii extinse, iar temperaturile se mențin scazute. In zonele joase vom mai scapa de vant, dar la munte va continua sa sufle cu putere și va cadea lapovița și ninsoarea.…