- Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, ca Romania are patru variante la care ar mai putea apela pentru a fi acceptata in zona libera de circulație, in ciuda opoziției aratate de Austria. Prima varianta, in opinia lui Victor Negrescu este ca Romania „sa solicite…

- Romania indeplinește toate cerințele necesare pentru a fi acceptata in spațiul de libera circulație Schengen, iar blocarea aderarii de catre Austria este nejustificata și nu va raspunde problemelor privind migrația, a transmis premierul Nicolae Ciuca intr-o declarație de presa pe care a susținut-o joi…

- Viitorul Romaniei se scrie pe 8 și 9 decembrie la Consiliul JAI – Consiliul Justiție și Afaceri Interne - de la Bruxelles! Intra sau nu Romania in spatiul Schengen? Negocieri de ultima ora pot schimba decizia cruciala. Observator Antena 1 este in mijlocul evenimentelor.

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat sambata, intr-o emisiune, ca Austria se opune in continuare aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Din cele trei țari care se opuneau aderarii Romaniei la spațiul Schengen a ramas doar Austria. Suedia și Olanda s-au declarat pentru…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, nu a decis inca daca sprijina sau nu Romania privind aderarea la Schengen, adica, in acest moment, nu se opune, dar nici nu a decis in favoarea aderarii, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea, marți, 25 octombrie. Mark Rutte „nu este nici pro, nici contra”…

- „Ca sa fii membru Schengen trebuie sa aplici un set de masuri. Pe care Romania le-a implementat. Deci, decizia e una pur politica. In decembrie se face și consiliul european pe Justiție și Afaceri Interne, la Bruxelles. Daca pana atunci Romania nu indentifica problemele la celelalte state membre, atunci…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat blocarea aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen de catre doua state UE, pe care nu le-a numit, și le-a avertizat sa nu oblige Romania „sa joace dur”, in discursul in care susținut in plenul Parlamentului European in timpul dezbaterii rezoluției privind aderarea…