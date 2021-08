O zi onorabilă pentru români Nu a fost o zi rea pentru sportivii noștri, chiar daca nu am avut parte de medalii. Dar pana atunci, trebuie neaparat sa vorbesc despre cea mai uluitoare performanța de la aceste Jocuri Olimpice. In reuniunea ateltica de dimineața, norvegianul Karsten Warholm a trimis la plimbare o borna considerata imposibil de trecut de catre homo sapiens sapiens. Este vorba de timpul de 46 de secunde la cursa de 400 de metri garduri masculin. Norvegianul acesta, care avea in panoplie recordul mondial, recent de altfel, a alergat ca un nebun și probabil timpul de 45.94 i se datoreaza și concurentului sau, americanul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Europeana de Volei (CEV) a stabilit programul meciurilor din Grupa D a Campionatului European de volei feminin gazduite de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca in perioada 18-25 august, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat de presa al Federatiei Romane de Volei remis AGERPRES, in prima…

- Mexicul a recuperat 34 de artefacte arheologice precolumbiene restituite voluntar de colectionari privati din Germania, a anuntat miercuri Ministerul Afacerilor Externe mexican, citat de Deutsche Welle și Agerpres . „Doi cetateni germani s-au adresat Ambasadei noastre din Berlin exprimandu-si interesul…

- Autoritatile mexicane l-au arestat joi pe Florian Tudor, persoana despre care se crede ca este un lider al mafiei romanesti, conform informatiilor aparute in presa locala, citate de dpa.Procuratura generala a Mexicului a informat intr-un comunicat ca un barbat, numit doar Florian T, a fost arestat in…

- Avocatul Robert Bica a precizat ca el il reprezinta pe Florin Tudor in procesele pe care le are in Romania și ca nu ține legatura cu omologii sai din Mexic, ci doar cu apropiați ai interlopolului. De la aceștia a aflat ca cel supranumit Rechinul a fost reținut, are mandat provizoriu de 60 de zile, se…

- Florian Tudor a fost arestat in cursul zilei de joi in cadrul unei operațiuni desfașurate de autoritațile mexicane, in Ciudad de Mexico. Arestarea s-a facut in baza unei solicitari de extradare a guvernului roman. El era cautat pentru crima organizata, extorcare si tentativa de omucidere in forma agravata…

- Autoritatile mexicane l-au arestat joi pe Florian Tudor, persoana despre care se crede ca este un lider al mafiei romanesti, conform informatiilor aparute in presa locala, citate de dpa. Procuratura generala a Mexicului a informat intr-un comunicat ca un barbat, numit doar Florian…

- Florian Tudor, anchetat in Romania pentru fapte de santaj, constituire de grup infractional organizat si instigare la tentativa de omor, a fost arestat joi seara (ora Romaniei) in Ciudad de Mexico.

- Zeci de persoane apartinand comunitatii etnice rome din Romania figureaza printre sutele de migranti din America Centrala care traverseaza zilnic fluviul Rio Grande cu pluta din Mexic in Texas, pentru a cere azil, relateaza miercuri agentia de presa Reuters. Conform presei din Romania, multi migranti…