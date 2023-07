Stiri pe aceeasi tema

- EVENIMENT….In Anul Comemorativ al Imnografilor si Cantaretilor Bisericesti (psalti), Grupul Psaltic „Sfanta Mare Mucenita Chiriachi„, al Catedralei Episcopale din Huși, va organiza, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Ignatie, Tabara de Muzica Psaltica, eveniment programat in perioada 31 iulie…

- PE PODIUM… Atleții vasluieni s-au intors cu cinci medalii de la etapa finala a Campionatului Național de atletism – U18, desfașurat in perioada 1-2 iulie la București. Narcis Nica (ciocan) și Dragoș Nastasa (400 metri) au cucerit medaliile de aur, Razvan Herghelegiu (ciocan) a luat argintul, iar Ovidiu…

- DIFERENȚE… Incepand cu data de 31 mai, vasluienii iși pot face cumparaturile intr-un un nou centru comercial, deschis langa Kaufland. Adaptat la piața locala, FunShop Park Vaslui ofera clienților sai o gama variata de produse, de la imbracaminte, articole sportive, produse pentru casa, pana la accesorii…

- 15 copii din municipiul Vaslui s-au bucurat, in avans de Ziua Internaționala a Copilului, de experiența unei sesiuni foto intr-un studio profesionist. Aceștia au invațat cum sa faca fotografii cu telefonul mobil, s-au jucat și s-au indulcit cu prajituri. Inițiativa aparține fotografului Octavian Badiu…

- PROTEST… Profesorii din Vaslui și ceilalti colegi ai lor din invațamant au revenit astazi in Piața Civica din oraș pentru a-și striga nemulțumirile. Aceștia au respins oferta președintelui Romaniei, aceea de a incheia un acord politic in vederea rezolvarii revendicarilor salariale, și au anunțat ca…

- In Romania, filmul s-a clasat pe locul al doilea la box-office in acest weekend, dupa „Furios și iute X“, cu incasari de 145.000 de dolari, potrivit datelor furnizate de cinemagia.ro Acțiunea acestui remake al celebrului desen animat din 1989 se desfasoara tot in Marea Caraibilor, in jurul anilor 1830,…

- PRAPAD… Ploile abundente au facut ravagii intr-o comuna de langa Barlad. Pe ulițe a fost potop de apa iar culturile au fost grav afectate de ploaia torențiala. Totodata peste 3 de kilometri de drumuri comunale și un drum județean, au fost afectate de șuvoaie. „Intre Tutova și Pogonesti a fost aseara…

- MOBILIZARE… Este alerta in comuna Ivanești, dupa ce un urs a fost vazut la marginea satului Ursoaia, la cațiva metri de casele oamenilor. La aceasta ora sunt cautari de amploare acolo. Cel care a vazut animalul a fost chiar primarul comunei Ivanești, Vasile Novac, care a chemat in sprijin autoritațile…