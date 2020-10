Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 19 oct - Sputnik. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in nordul țarii pe parcursul zilei se așteapta temperaturi cuprinse intre +12...+15 grade, in centru vor fi +13...+16 grade, iar la sud termometrele vor indica +14...+17 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor fi cuprinse…

- CHIȘINAU, 16 oct – Sputnik. Pentru astazi sunt anunțate maxime termice ale aerului de +18..+21 de grade Celsius in nord, +19..+22 de grade in centru și +20..+23 de grade in sud. Nu sunt probabile ploi, potrivit celei mai recente prognoze meteo. Vantul va sufla din sud-vest, cu o viteza…

- CHIȘINAU, 15 oct – Sputnik. Pentru joi, 15 octombrie, meteorologii anunța o zi destul de calda și insorita, fara precipitații. Maximele termice ale aerului vor urca pana la +18..+21 de grade Celsius in nord, +19..+22 de grade in centru și +20..+23 de grade in sud. Vantul va sufla din sud,…

- CHIȘINAU, 13 oct - Sputnik. Meteorologii anunța ca astazi cerul va fi variabil și vor cadea precipitații cu descarcari electrice.Vantul va sufla din sud-est, de la slab la moderat. Ziua, in nord, temperaturile vor varia intre +20 și +23 de grade, in centru vor fi +21...+24 de grade, iar la sud termometrele…

- CHIȘINAU, 9 oct – Sputnik. Pentru vineri, 9 octombrie, meteorologii anunța ploi relativ slabe in toate regiunile țarii. Maximele termice ale zilei nu vor trece de +18..+21 de grade Celsius in nord, +19..+22 in centru și +20..+23 in sud. Presiunea atmosferica va fi normala. Vantul va sufla…

- CHIȘINAU, 1 oct - Sputnik. Potrivit meteorologilor, astazi in nordul țarii vor fi fi intre 15 și 18 grade și vor cadea precipitații, intre 16 și 19 grade se așteapta in centru, iar la sud termometrele vor indica intre 17 și 20 de grade Celsius. Presiunea atmosferica va fi normala. Vantul va sufla…

- CHIȘINAU, 21 aug - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi temperaturi caniculare de pana la 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevad. © Photo : Serviciul Hidrometeorologic de StatPrognoza meteo pentru 21-27 august In nordul țarii…

- CHIȘINAU, 30 iul - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi vremea va fi deosebit de calda. In nordul țarii, temperaturile vor varia intre 27 și 31 de grade. La fel, aici vor cadea precipitații cu descarcari electrice. In centru maximele vor fi de 36 de grade, iar la sud termometrele…