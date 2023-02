O zi de lectură în tramvai, la Craiova Craiovenii care calatoresc azi cu tramvaiul vor gasi pe scaunele acestui mijloc de transport carți ce așteapta sa fie rasfoite și chiar citite . Inițiativa aparține elevilor și dacsalilor Colegiului Național ”Frații Buzești” din Craiova care marcheaza astfel Ziua Naționala a Lecturii prin intermediul proiectului educațional județean „Cursa lecturii”, care debuteaza cu activitatea Lectura in tramvai, duminica, 12 februarie 2023. Craiovenii primesc azi, de Ziua Naționala a Lecturii, invitație sa citeasca macar, printre randuri, o carte. ”Prin aceasta activitate școlara, organizatorii proiectului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

