Un seism a avut loc duminica dimineața la ora ora 9.22, in zona Vrancea, la o adancime de 81, 50 kilometri. Seismul a avut magnitudinea de 3.0 pe scara Richter. In decurs de cateva ore de la acest seism s-a produs un alt cutremur. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat ca, la ora 11.52, a avut loc un nou cutremur, de magnitudine mai mare, in zona seismica Vrancea. Magnitudinea sesismului a fost de 4 grade pe scara Richter și a avut loc la o adancime de 140 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 63km E de Brasov,…