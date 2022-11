Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de refugiați din zonele Harkov, Herson, Zaporojie și Nikolaev, cazați in hotelurile din Mamaia, au inițiat o petiție catre Primaria Constanța și compania de transport ST Constanța, pentru reintroducerea unei linii de autobuz intre stațiunea Mamaia și orașul Constanța, in care copiii lor merg la…

- Ministerul Sanatații a anunțat demararea testarii masive in randul refugiaților ucraineni pentru a-i depista pe cei infectați cu TBC. Operațiunile se vor desfașura in localitațile in care numarul cetațenilor veniți din Ucraina este foarte mare și vor avea ca scop inceperea, de urgența, a tratamentelor.…

- Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania, dupa șapte luni de la escaladarea conflictului din Ucraina, continua sa-și intensifice efortul pentru a veni in intampinarea nevoilor umanitare ale cetațenilor care au fugit din calea razboiului. Cu sprjinul financiar al Majorel Romania, in perioada urmatoare…

- Populația Germaniei a ajuns la cel mai inalt nivel inregistrat vreodata, dupa ce tot mai mulți refugiați ucraineni, care au fugit din calea razboiului, au ales sa migreze in aceasta țara, arata datele Oficiului Federal de Statistica, citate de Reuters. In prezent, 84 de milioane de oameni locuiesc in…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a recepționat un lot de asistența umanitara care include stivuitoare, remorci și doua microbuze. Bunurile, achiziționate din fondurile de finanțare japoneze și ale Organizației Internaționale a Migrației, vor fi folosite in acordarea asistenței pentru…

- Cetatenii ucraineni pentru care se constata, in urma analizei punctuale, ca indeplinesc conditiile din legislatia romaneasca pentru a fi incadrati ca rezidenti fiscali romani, vor deveni impozabili in Romania, pe veniturile lor globale, arata o analiza realizata de o companie de consultanta. "Pe…

- Dintre cele 150 de companii deschise de ucraineni in Romania de la izbucnirea razboiului cu Rusia, printre ele se numara și Ucraina Food, un restaurant cu specific țarii vecine, deschis la Cluj.

- Locatari evacuati in miezul noptii, inclusiv refugiati ucraineni V. S. S-a dat alarma in randul pompierilor prahoveni, miercuri seara, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un camin de nefamiliști din comuna Brazi, satul Brazii de Sus. La fața locului au fost mobilizate echipaje cu trei autospeciale de…