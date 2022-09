Joi, cerul va fi parțial noros. Soarele rasare la ora 07:04. Peste noapte și dimineața atmosfera este placuta, temperaturile vor fi mai ridicate și cu aproape 10 grade peste cele inregistrate in același interval, din ziua precedenta. In prima parte a zilei cerul va fi mai mult noros, apoi vor fi și perioade insorite. In zona noastra șansele de ploaie sunt reduse, dar spre seara se va innora accentuat. Soarele va apune la ora 19:42. Minimele se vor inregistra intre 16 și 18 grade, iar maxima zilei va urca in jur de 26 de grade.

Vineri, temperaturile vor fi apropiate.