- Cea mai mare acțiune de ecologizare din Romania cuprinde sambata și Buzaul. Voluntari, instituții și agenți economici din peste 20 de localitați ale județului Buzau și-au anunțat participarea la acțiunile de ecologizare organizate in cadrul proiectului Let’s Do It, Romania! sambata, 15 septembrie 2018,…

- Ziua de Curatenie Nationala, eveniment ajuns la a VI-a editie, urmeaza sa se desfasoare sambata, fiind cea mai mare miscare sociala din tara dedicata ecologizarii mediului inconjurator. "150 de tari din intreaga lume se unesc in cea mai ambitioasa miscare civica la nivel international - World Cleanup…

- Pe 15 septembrie va avea loc Ziua de Curațenie Naționala Let`s Do It, Romania! La nivel internațional, 150 de țari se unesc in cea mai mare mișcare civica – World Cleanup Day. Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat ieri la un eveniment pilot de curațenie in Padurea Cernica, pentru…

- Vicepreședintele Consiliului Județean, Petre Badea, a participat vineri, 7 septembrie, la conferința de presa organizata cu prilejul demararii in mai puțin de o saptamana, in toata țara, a acțiunilor in cadrul Campaniei ”Let’s Do It, Romania!”, cu prilejul Zilei Internaționale a Curațeniei (15 septembrie).…

- Pentru a marca Ziua Mondiala de Curațenie (World Cleanup Day) care in acest an va avea loc in data de 15 septembrie, comisarii Garzii Naționale de Mediu din cadrul Comisariatului Județean Hunedoara se vor alatura reprezentanților Asociației Viitorul in Zori organizatorii acestei acțiuni și vor acorda…

- Sonae Sierra a inregistrat un profit net de 58,9 milioane de euro in prima jumatate a anului 2018, comparativ cu 64,2 milioane de euro acumulati in aceeași perioada a anului trecut. Aceasta scadere este datorata in totalitate din cauza scaderii Profitului Indirect. EBIT a atins pragul de 51.8 milioane…

- Tsipras promite 500 de milioane de euro in vederea gestionarii catastrofelor, in urma incendiilor din Atica al caror bilant a crescut la 93 de morti. ”Ceea ce este important astazi este sa se ancheteze in mod obiectiv cu privire la cauzele acestei tragedii si sa se ia toate masurile necesare pentru…

- De la fostul președinte Barack Obama și pina la Justin Bieber, cele mai faimoase vedete din mediul social au pierdut joi milioane de fani de pe Twitter, deoarece platforma a inceput o procedurp de...