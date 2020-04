Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul a fost trimis dupa ce președintele Trump a acceptat o oferta de asistența din partea lui Vladimir Putin O aeronava militara rusa, care transporta proviziile necesare pentru combaterea focarului de coronavirus, a aterizat in New York. Ajutorul a fost trimis dupa ce președintele Trump a acceptat…

- Guvernul rus a propus luni extinderea la intreaga tara a carantinei obligatorii aplicata de capitala Moscova in efortul de a opri raspandirea coronavirusului, relateaza EFE potrivit Agerpres. "Cer guvernatorilor regiunilor Rusiei sa ia nota de aceasta masura si sa studieze aplicarea ei in teritoriile…

- Biserica Ortodoxa din Cipru a anuntat ca este dispusa sa-si puna activele, inclusiv terenuri, la dispozitia statului. "Intreaga avere a Bisericii este la dispozitia tarii (...) astfel incat sa putem sta pe propriile picioare si nu sprijiniti de straini", a declarat arhiepiscopul Chrysostomos, dupa…

- Inca de la anunțul facut in noiembrie 2019 de prim-ministrul Ion Chicu, dupa prima sa vizita la Moscova, despre disponibilitatea Kremlinului de a oferi țarii noastre un credit de 500 de milioane de dolari, care s-a transformat in 300 de milioane in luna decembrie, societatea civila a tras un semnal…

- Ciprul a anuntat marti ca incepand din 21 martie interzice, timp de doua saptamani, majoritatea zborurilor de pasageri dinspre 28 de state, printre care Regatul Unit, Grecia si Rusia, in cadrul masurilor pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, transmit agentiile de presa Reuters, AFP si…

- Rusia a anuntat luni o serie de masuri pentru a sustine economia si a lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, deblocand fonduri de rezerva si invitand intreprinderile sa se comporte in mod responsabil, relateaza AFP si dpa. In acelasi timp, autoritatile ruse au decis inchiderea granitei cu…

- Rusia va inchide frontierele pentru cetațenii straini care vin din Iran, pentru a nu se raspandi epidemia de coronavirus.Serviciul federal de securitate ''va inchide temporar trecerea la frontiera rusa pentru cetatenii straini (...) care vin din Iran'' pentru a lucra, studia sau calatori in Rusia, conform…

- Noul virus care a facut ravagii in China, unde 171 de persoane au fost ucise și alte peste 8000 infectate, a ajuns in Italia. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, chiar de premierul țarii.