Stiri pe aceeasi tema

- Un nou patent al celor de la Google sugereaza ca producatorul telefoanelor Pixel și al sistemului de operare Android este pregatit sa inceapa dezvoltarea unui dispozitiv pliabil , care se va lansa in viitorul apropiat. Google ar pași astfel pe urmele lui Samsung, Huawei, Motorola sau, recent, Xiaomi,…

- Industria smartphone-urilor reprezinta unul dintre cele mai dinamice segmente de piața, prin prisma inovațiilor constante și a tehnologiei care progreseaza intr-un ritm rapid și susținut. In acest numar al revistei am facut o radiografie a celor mai importante telefoane lansate la inceputul lui 2021…

- Dispozitivele lansate sunt Mi 11 Lite si Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Pro si Mi 11 Ultra. Mi 11 Ultra este smartphone-ul destinat pietelor internationale din segmentul premium. Pretul porneste de la 5.999 de yuani (914 dolari) si va creste pana la 6.999 de yuani (1.066 dolari) pentru o versiune cu specificatii…

- Vivo a lansat astazi doua noi telefoane, X60 și X60 Pro pe piețele globale. In timp ce aceste telefoane existau in China inca din 2020, acum vin in restul lumii. X60 este telefonul de baza, universal, care va satisface aproape pe oricine. Vine cu un Snapdragon 870, același SoC pe care il veți gasi in…

- vivo, al cincilea cel mai mare jucator la nivel global pe piața de smartphone-uri, a intrat in Romania, iar imediat cu lansarea oficiala ne-au trimis la review unul dintre primele produse disponibile in oferta magazinelor locale, modelul vivo Y70. Intrarea vivo pe piața locala vine intr-un context bun…

- Un nou raport de la The Elec aduce in prim plan un raport anterior din decembrie, care a menționat ca Vivo, Oppo, Xiaomi și Google ar fi lansat cu toții un dispozitiv pliabil. Raportul de astazi nu menționeaza Vivo, dar menționeaza ca Samsung dezvolta afișaje pliabile pentru Oppo, Xiaomi și Google.…

- Segmentul mid-range este cel care reprezinta cel mai bine piața din Romania și nu numai. Cand te gandești la grosul vanzarilor la nivel mondial, te gandești in primul rand la telefoanele care fac parte dintr-o gama de preț ceva mai accesibila, o piața unde cei mai importanți jucatori duc batalii grele…

- Samsung a lansat un model numit Galaxy F62 care dispune de un ecran de 6,7 inci, dar mai ales de o baterie uriașa de 7.000 mAh, pe o piața unde foarte puține telefoane au baterie de peste 4.500 mAh. Modelul este disponibil doar în India și costa între 330 și 350 de dolari, fiind un telefon…