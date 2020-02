Stiri pe aceeasi tema

- Un expert in securitate cibernetica a descoperit o vulnerabilitate in WhatsApp Web pentru computere desktop care permite accesul la fișierele private ale utilizatorilor, relateaza Daily Mail, citat de Mediafax.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca proiectul de ordonanta de urgenta care permite ca cetatenii sa acceseze servicii din partea spitalelor private se va afla pe ordinea de zi a sedintei de guvern de marti in masura in care are toate avizele. "Este un proiect de ordonanta de urgenta care modifica legislatia…

- Sindicalistii Cartel Alfa critica intentia Guvernului de a permite unitatilor sanitare din sistemul privat sa participe la programele nationale de sanatate si cer retragerea proiectului legislativ care prevede modificari in acest sens. "In contextul in care in Romania, alocarea bugetara pentru sanatate…

- Uber testeaza o noua caracteristica care permite unor șoferi din California sa-și aleaga propriul tarif. Acest lucru înseamna ca șoferii care realizeaza curse din aeroporturile din Santa Barbara, Sacramento și Palm Springs își pot crește tariful de pâna la aproximativ 5 ori fața de…

- Spotify testeaza funcția Stories, care va permite influencerilor sa posteze elemente video în playlisturile publice. Dupa modelul implementat de Snapchat, adoptat apoi și de alte platforme precum Instagram, Facebook, WhatsApp sau YouTube, Stories sunt fotografii si videoclipuri prezentate într-un…

- Parintii care nu si-au putut prelungi vacanta de sarbatori au o problema majora! Cu cine lasa copii, in lipsa bunicilor sau a unei bone. In Oradea, acest lucru nu e greu de rezolvat. Exista gradinite private si centre de recreere, unde cei mici pot fi lasati cat timp parintii sunt la serviciu. Copiii…

- Guvernul a adoptat OUG care permite ca pregatirea in rezidențiat sa fie desfașurata in spitale militare și private, ministrul Sanatații Victor Costache subliniind ca acest cadru legal ofera șansa formarii unui numar mai mare de specialiști.

- În vara, Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania a solicitat majorarea tarifelor de transport în regim de taxi justificând ca „tarifele practicate de transportatorii autorizați de UAT Cluj-Napoca nu au suferit modificari în ultimii 6 ani”. De asemenea, Asociația…