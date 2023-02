Stiri pe aceeasi tema

- Yeon Koung Kim, o vedeta internaționala a voleiului feminin, a reușit performanța de a colecta in zilele care au urmat cutremurului violent din Turcia aproape 400.000 de dolari, transmite agentia Anadolu. Toți banii sunt destinați ajutorarii oamenilor care au ramas doar cu hainele de pe ei in urma seismelor…

- Presa din Turcia a reacționat marți, dupa gestul generos facut de Gica Hagi și Gica Popescu, care au venit in sprijinul Turciei cu o donație de 50.000 de euro dupa cutremurele distructive care au lovit țara saptamana trecuta. La o saptamana de la seismele de 7,8 și 7,5 grade pe scara Richter, bilanțul…

- Mai multi militari din cadrul Brigazii 61 Vanatori de Munte "General Virgil Badulescu" din Miercurea-Ciuc au donat sange, luni, pentru victimele cutremurelor din Turcia si Siria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un barbat de origine pakistaneza, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a mers la ambasada Turciei din SUA si a donat 30 de milioane de dolari pentru oamenii afectați de cutremurele care au lovit Turcia si Siria, a anunțat sambata, 11 februarie, premierul pakistanez Shehbaz Sharif, citat de CNN.…

- Cuba a anuntat ca trimite medici in Turcia si Siria, alaturandu-se astfel efortului international de a oferi ajutor medical si de salvare in regiunea grav afectata in urma cutremurelor produse la inceputul acestei saptamani, relateaza sambata Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…