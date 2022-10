Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 2022 este incheiat pentru Sorana Cirstea, sportiva noastra anunțandu-și fanii pe contul personal de Instagram ca nu va mai evolua in acest an. In postarea de pe rețelele sociale, Sorana anunța ca a tot avut probleme la umar inca de la US Open, iar acesta este motivul pentru care nu a mai jucat…

- Intr-o postare pe contul ei de Instagram, Mackenzie Dern, 29 de ani, o luptatoarea americana de arte marțiale mixte de origine braziliana, a aratat consecințele luptei sale din Ultimate Fight Championship (UFC) impotriva chinezoacei Yan Xiaonan (33 ani). Lupta dintre Dern (palmares de 12 victorii, trei…

- Imediat dupa divorț, Simona Halep a șters toate pozele de la nunta cu Toni Iuruc pe care le avea pe Instagram. A pastrat, totuși, una singura, de la petrecerea lor de logodna. Simona Halep a șters de pe Instagram toate fotografiile in care aparea alaturi de Toni Iuruc, inclusiv pe cele de la petrecerea…

- Manchester United a invins-o, luni seara, pe Liverpool, scor 2-1, intr-un meci din etapa a treia din Premier League. Cristiano Ronaldo a fost rezerva si a fost introdus pe teren in minutul 86. Manchester United a obtinut prima victorie a sezonului. Gazdele au marcat prin Jadon Sancho (min. 16) si Marcus…

- Daniella Chavez (36 de ani), un cunoscut model international, cu peste 13 milioane de urmaritori pe Instagram, a anuntat oficial ca vrea sa intre in lumea fotbalului. Concret, Daniella vrea sa cumpere un club din tara natala. Chavez, originara din Chile, este implicata activ intr-o campanie de strangere…

- Irina Begu (locul 45 WTA) a castigat, duminica seara, turneul de categorie WTA 250 de la Palermo. Jucatoarea romana de tenis și-a adjudecat astfel al cincilea sau trofeu la simplu in circuitul WTA. Begu a invins-o in finala pe jucatoarea italiana Lucia Bronzetti (locul 78 WTA), scor 6-2, 6-2. Meciul…

- Valeria Yezhova din Ucraina, in varsta de 10 ani, campioana mondiala la jocul de dame la categoria sa de varsta, le-a propus locuitorilor din Kiev un mod original de a ajuta forțele ucrainene, relateaza CNN. Oricine poate sa joace cu Valeria, cu condiția de a pune cațiva bani intr-o cutie de pantofi.…