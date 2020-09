O viperă de 20 cm zărită pe o stradă din Cluj FOTO

Puiul de vipera masura apromixativ 20 cm lungime și a fost zarit de un clujean în fața clubului Winners, din Parcul Rozelor. Barbatul a spus pentru Monitorul de Cluj ca a capturat vipera într-o sticla de apa goala și a înmânat-o personalului clubului pâna la sosirea autoritaților, deoarece sunase la 112 dupa ce a capturat-o. Un echipaj s-ar fi prezentat la fața locului pentru a verifica situația.

Familie de vipere în Cluj? deîn Cluj? Acesta nu este singurul caz în care un clujean întâlnește vipere… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

