O vioara ce costa o avere a fost cumparata cu doar 50 de dolari de o casa de amanet

Stiri pe aceeasi tema

- Pe locul 2 in top 2018 s-a situat Selena Gomez, cu 800.000 de dolari per post, iar pe 3 – fotbalistul Cristiano Ronaldo, cu 750.000 de dolari pe mesaj sponsorizat. In top 10 se regasesc: Kim Kardashian (720.000 de dolari), Beyonce (700.000 de dolari), actorul Dwayne Johnson (650.000…

- Totul a ieșit la iveala dupa ce oamenii s-au plans ca bancomatul nu mai scoate cash și ca funcționeaza greu. Oficialii bancii au venit sa verifice bancomatul, iar, cand au deschis aparatul au gasit un șobolan mort și bancnote distruse, a declarat un oficial al poliției, potrivit romanialibera.ro,…

- Locul de parcare deserveste un complex rezidential de lux. Acolo, un apartament costa peste trei milioane de dolari, potrivit Digi24. Costa atat de mult din cauza ca numarul apartamentelor din complex este mult mai mare decat cel al parcarilor. Potrivit sursei citate, cel mai…

- SC Delpack Invest SRL cu sediul in Timisoara, str Glad 51-53, anagajeaza: – camerista – femeie de servici – ospatar – ajutor ospatar – receptioner – curier receptie Relatii la sediul firmei sau telefon: 0256406080, 0769654338,…

- Cel puțin doua persoane au decedat, printre care și un roman, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un camion cu remorca in apropiere de orașul italian Torino, au anunțat autoritațile, potrivit postului Sky News. Printre persoanele decedate se numara și un mecanic…

- Aceasta este prima casatorie pentru Hugh Grant, unul dintre celebrii burlaci ai Marii Britanii. Anuntul privind casatoria a fost publicat in mai multe ziare britanice. La inceputul lunii martie, Hugh Grant a devenit tata pentru a cincea oara, Anna Eberstein dand nastere celui de-al treilea…

- „Din primele cercetari efectuate la fața locului s-a stabilit ca, luni dimineața, un barbat de 39 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN7 pe raza localitații Lipova, nu a pastrat o distanța corespunzatoare fața de autovehiculul din fața intrand in coliziune cu ansamblul de vehicule constituit…

- Gibson a declarat faliment dupa ce dificultațile financiare cu care se confrunta de mai mult luni au ajuns firma din urma. Compania trebuia sa restituie sau sa refinanțeze, pana la 1 august, 375 de milioane de dolari in acțiuni. Gibson a incercat sa-și diversifice aria de produse,…