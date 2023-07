Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.300 de consumatori din județul Hunedoara au ramas fara curent electric, in noaptea de vineri spre sambata, ca urmare a codului roșu de vijelii. 15 copaci au fost rupți și o curte a fost inundata.

- Codul rosu de vreme rea abatut aseara asupra partii de sud a Banatului a pus la pamant mai multi copaci iar unii dintre acestia au blocat drumuri din judetul Caras-Severin. Altfel, sase localitati au ramas fara curent electric in urma manifestarii fenomenelor meteo. Grindina de dimensiuni mari, vijelia…

- Noapte grea la Campina și in alte localitați din județul Prahova, dupa o furtuna violenta. Mai mulți copaci au fost smulși din radacini, corturile din pasajul de la ceas, unde are loc un targ comercial, au fost avariate in cea mai mare parte, iar mai multe gospodarii au fost inundate.

- Zeci de copaci au fost doborati și mai multe acoperișuri au fost smulse de vant in urma unei vijelii care s-a abatut joi dupa-amiaza, 13 iulie, asupra municipiului Bistrita si a localitaților invecinate. Din cauza vantului puternic, o barca care se afla pe lacul Colibița cu mai multe persoane s-a rasturnat,…

- O mare parte a județului Bihor este sub cod roșu de vijelie și ploi torențiale, potrivit unei avertizari a Administrației Naționala de Meteorologie (ANM).Codul roșu e in vigoare pana miercuri seara la ora 18.45, iar printre localitațile vizate se numara Beius, Remetea, și Tarcaia.In aceste zone se vor…

- In jur de 42.000 de persoane sunt expuse riscului de inundatii, dupa ce un baraj important din Herson, in sudul Ucrainei, a fost grav avariat marti dimineata. Unele persoane care asteptau sa fie salvate in zonele afectate au fost nevoite sa isi petreaca noaptea pe acoperisuri sau in copaci de teama…

- Pompierii din municipiul Drobeta Turnu-Severin au intervenit sambata dupa-amiaza pentru gestionarea a 6 situații de urgența, in urma furtunii, noteaza Mediafax. VIDEO Mai multe autoturisme au fost afectate de bucați de acoperiș smulse de vant, dar și de ramuri rupte din copaci. Totodata, pompierii militari…

- Vremea rea a facut prapad in județele din nord-vestul Romaniei. A fost rupere de nori in Baia Mare, iar intr-o comuna din Salaj a cazut atat de multa gheața, incat pe strazi s-au format adevarate troiene.