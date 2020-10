Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Olteniei a elogiat luni, de hramul Catedralei din Craiova, credinta puternica a Sfantului Dimitrie, Izvoratorul de Mir. „Credința sfantului este mai puternica decat rautatea umana, pentru ca nu este o credința intr-un om, ci este o incredere in Dumnezeu, care revarsa asupra puterilor…

- Satul Palazu Mic, din comuna Mihail Kogalniceanu, județul Constanța a fost acoperit de un strat consistent de grindina, iar viitura a blocat accesul intr-o locuința in care se aflau cinci persoane și a mutat trei mașini la zeci de metri distanța, anunța IGSU.

- Vineri, 9 octombrie, la ora 21.00, va fi desemnat castigatorul tricoului.Necazul cu care se confrunta familia alergatorului constantean Cristi Bornaz, al carui baietel, Octavian, in varsta de numai un an si noua luni, a fost diagnosticat cu o boala nemiloasa, a mobilizat si lumea sportului constantean.Printre…

- Stefan Musat si Antonio Vlad sunt campioni nationali la juniori cu FC Viitorul. Unul dintre portarii de mare viitor ai FC Viitorul, Stefan Musat 19 ani , a ajuns la CSA Steaua Bucuresti echipa nou promovata in Liga a 3 a , sub forma de imprumut de la clubul constantean, care doreste ca tanarul ei goal…

- – Ba, Gheorghe, tu știi care-i diferența dintre nenorocire și catastrofa? – Pai, nenorocire sau catastrofa nu-i unul și același lucru? – Nu-i ba, cum sa fie!? – Pai, cum așe? – Pai, uite, așe bine! Stai sa-ți explic: De exemplu, daca s-ar prabuși Casa Poporului atunci cand taț’ parlamentarii is inauntru,…

- Cel putin sapte oameni au murit in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale si furtunile cu descarcari electrice produse pe insula Evia, in timpul weekendului, au anuntat duminica oficiali eleni citati de Reuters.Trei dintre victime, intre care un bebelus, au fost gasite in satul Politika…

- Caz șocant in regiunea Odesa din Ucraina. Un bebelus a fost gasit mort in cimitirul din satul Mirnoe, la scurt timp de la nastere. Autoritatile incearca sa stabileasca din ce cauza pruncul a decedat.

- Peste un milion de lei s-au dus pe apa sambetei in satul Buteni, din raionul Hancesti. Atat s-a investit in reparatia capitala a unei portiuni de drum din localitate care a fost distrusa de o ploaie puternica la sfarsitul lunii iunie.