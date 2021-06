O viitură de numai un minut a umplut un râu din Apuseni cu tone de gunoaie! ”Fantastic” O viitura de numai un minut a adunat tone de gunoaie aruncate in albia raului Geoagiu din județul Alba. Intr-un film postat pe Facebook se vede cum apa a adus din munți tone de PET-uri, plastic și crengi. Imaginile au fost surprinse de un localnic. In doar cateva secunde, albia raului s-a umflat și au inceput sa curga la vale lemne și gunoaie. ”Fantastic”, este exprimarea pe care autorul filmarii o pronunța cel mai des. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- O viitura care a antrenat o cantitate uriașa de lemne și PET-uri a fost surprinsa pe raul Goagiu, in zona comunei Stremț din județul Alba de catre un localnic, care a postat materialul video pe pagina sa de Facebook. Imaginile au devenit virale.

- Centrul si estul judetului Alba a fost miercuri sub avertizare de cod rosu de vreme rea, iar un localnic a surprins cum albia raului Geoagiu se umfla din cauza viiturii, arata publicatia locala Alba24 . Pe imaginile postate se poate vedea cum, in doar cateva secunde, albia raului Geoagiu s-a umflat…

- Momentul viiturii de pe raul Goagiu, in zona comunei Stremț, a fost surprins miercuri de un cetațean al comunei Stremț. Imaginile impresionante au fost postate pe contul acestuia de Facebook și arata cum, in doar cateva secunde, albia raului s-a umflat și au inceput sa curga din amonte lemne, gunoaie…

