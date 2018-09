Stiri pe aceeasi tema

- Debut cu victorie pentru echipa feminina de la CS Minaur la primul meci oficial in Liga Nationala. Jucatoarele antrenate de trio-ul Buceschi, Kovacs, Cetateanu au invins cu 25-21 CSU Galati. Echipa CS Minaur Baia Mare(fete) a debutat duminica, 02 septembrie in Liga Nationala. Dupa o perioada de pregatire…

- Rapid a debutat cu victorie in Liga a 3-a. A fost primul meci disputat cu numele tradițional. Pe arena de langa Podul Grant, Rapid a dispus asta-seara, in noctura, de Progresul Spartac cu 2-1, dupa ce oaspeții au condus cu 1-0. Victoria a fost dramatica și s-a conturat abia in ultimele 9 minute. Pentru…

- La primul meci din La Liga fara Cristiano Ronaldo, Real Madrid a caștigat cu 2-0 meciul cu Getafe. Formația antrenata de Julen Lopetegui a deschis scorul in minutul 20, prin Dani Carvajal. Fundașul dreapta a deschis scorul in minutul 20 cu o lovitura de cap de la 11 metri, care a trecut peste portarul…

- Pandurii Targu Jiu a debutat cu o victorie in noul sezon al Ligii a 2-a. Cu o medie de varsta de 20,5 ani, tanara echipa pregatita de Adrian Bogoi a furnizat una dintre surprizele primei etape. Pandurii Targu Jiu s-a impus cu 1-0 pe terenul nou-promovatei Aerostar Bacau, o echipa omogena,…

- Lewis Hamilton, pilotul celor de la Mercedes, a facut un pas important spre un nou titlu in Formula 1, dupa victoria reușita azi in Marele Premiu al Ungariei. Britanicul a plecat din pole-position, a facut o cursa perfecta și a obținut categoric cea de-a cincea victorie a sezonului. ...

- Arieșul Mihai Viteazu s-a impus astazi, scor 4-3, in fața celor de la Unirea Tritenii de Jos, in cea de-a doua partida amicala. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Didier Deschamps este mulțumit, dupa Franța – Peru 1-0: ”Am facut ce trebuia pentru a obtine aceasta victorie”. Calificarea Frantei in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, dupa victoria in fata selectionatei Peru, cu 1-0, reprezinta ”o imensa satisfactie” pentru selectionerul Didier…

- Presedintele american Donald Trump sustine intr-o postare pe Twitter ca acordul cu Coreea de Nord este laudat de toata Asia si ca oamenii sunt „foarte fericiti”, in timp ce in SUA, unii ar prefera mai degraba sa esueze decat sa recunoasca o victorie a lui Trump.„Acordul privind dezarmarea…