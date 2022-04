Alegeri in Ungaria. Cu 53% din voturi, Viktor Orban și-a declarat victoria, numind 6 dusmani impotriva carora a castigat. “Este o victorie atat de mare ca se poate vedea și de pe Luna, dar sigur se poate vedea și de la Bruxelles”, a declarat liderul maghiar. Scrutin cu final așteptat in Ungaria. Victor Orban simte, din nou, gustul victoriei și obține al patrulea mandat consecutiv . Dragi prieteni, am obtinut o victorie exceptionala – o victorie atat de mare incat probabil se poate vedea de pe Luna si, in orice caz, cu siguranta de la Bruxelles”, a declarat Viktor Orban intr-un discurs dupa publicarea…