Stiri pe aceeasi tema

- Scandal major de corupție la varful UE. Percheziții acasa la Eva Kaili, vicepreședinte al Parlamentului European Un scandal major de corupție a izbucnit vineri la Parlamentul European. Vicepreședinta instituției, Eva Kaili, a fost dusa la poliție pentru audieri și percheziționata. Alte persoane au fost…

- Europarlamentara socialista greaca Eva Kaili, care unul dintre vicepresedintii Parlamentului European, a fost arestata vineri seara la Bruxelles in cadrul unei anchete privind suspiciunile de coruptie care implica Qatar, a declarat pentru AFP o sursa familiarizata cu problema. Alte patru arestari au…

- Patru persoane, printre care un fost eurodeputat, au fost arestate vineri in Belgia in cadrul unei anchete privind fapte de coruptie in Parlamentul European legate de o ”tara din Golf”, a anuntat Parchetul belgian, transmit agentiile AFP si EFE. Parchetul nu a precizat care este respectiva tara, dar,…

- Parchetul nu dezvaluie numele acestei tari de la Golful Persic. Ziarul belgian Le Soir dezvaluie ca este vorba despre Qatar. In cadrul acestei anchete, politia belgiana a efectuat 16 perchezitii la Bruxelles si a confiscat material informatic, telefoane si numerar, precizeaza intr-un comunicat parchetul…

- Un grup de opt parlamentari europeni, dintre care doi sancționați de Beijing, urmeaza sa soseasca marți in Taiwan, pe fondul unor noi incertitudini geopolitice dupa congresul de varf al partidului Comunist din China. Comerțul, investițiile și tehnologia sunt in centrul atenției delegației, din care…

- Limita din PNRR de 9,4 la suta, existenta in acest moment pentru pensii, va fi modificata, a anunțat premierul Nicolae Ciuca in urma discuțiilor pe care le-a avut la Bruxelles. Premierul a precizat ca nivelul de 9,4 la suta va fi inlocuit cu un indicator preluat de la Banca Mondiala. Șeful Executivului…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit miercuri, la Bruxelles, cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu care a discutat despre aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, raspunsul Uniunii Europene la razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, dar și despre securitatea energetica.

- Drapelul național al Ungariei a fost arborat duminica, cu onoruri militare, in fața cladirii parlamentului din Budapesta, in cadrul unei comemorari de stat care marcheaza aniversarea revoltei antisovietice din 1956. Premierul Viktor Orban s-a adresat mulțimii din Zalaegerszeg, in vestul Ungariei, cu…