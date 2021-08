Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de rezervari și programari online Bookingham este acum disponibila in 10 orașe din Romania. La un an de la lansarea in Cluj-Napoca, Bookingham se extinde in alte 9 locuri din țara: Alba Iulia, Baia Mare, Brașov, București, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Targu Mureș și Timișoara.

- Primele șase automotoare diesel aduse din Germania de compania privata Transferoviar au intrat la mijlocul saptamanii trecute in țara, pe la Curtici și au ajuns la Cluj. In 2-3 luni vor fi puse in circulație, pe rute din zona Clujului și a Capitalei, inclusiv catre Aeroport. Compania TFC va intra cu…

- Primele șase automotoare diesel second-hand cumparate din Germania de compania privata Transferoviar au ajuns saptamana trecuta la Cluj. In aproximativ 3 luni, acesta urmeaza sa circule pe cateva rute din zona Clujului și a Capitalei, inclusiv catre Aeroport, dupa ce vor fi facute o serie de revizii…

- Primele șase automotoare diesel aduse din Germania de compania privata Transferoviar au intrat la mijlocul saptamânii trecute în țara, pe la Curtici și au ajuns la Cluj. În 2-3 luni vor fi puse în circulație, pe rute din zona Clujului și a Capitalei, inclusiv catre Aeroport.…

- Filmul de deschidere a celei de-a 20-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), comedia spaniola „Dineu cu vecinii de sus”, va fi proiectat simultan in 20 de localitați din țara, arata Mediafax. La aniversarea a 20 de ediții de TIFF, emoțiile Galei de deschidere vor fi resimțite,…

- Paralela 45 deschide patru agenții noi, in luna iunie, și face angajari pentru a raspunde cererilor de vacanțe in creștere de la o zi la alta. Simplificarea condițiilor de calatorie in Bulgaria, de la 1 iunie, a dublat cererea zilnica. Pentru Turcia, care solicita, tot de la 1 iunie, test RT-PCR ori…

- Cea de-a 23-a ediție a Tres Court International Film Festival are loc simultan in 15 țari de pe cele cinci continente, intre 4 și 13 iunie 2021. In Romania, festivalul va avea loc in opt orașe (Arad, Alba-Iulia, Baia-Mare, București, Cluj-Napoca, Iași, Rașnov, Timișoara) sub coordonarea Institutului…

- ”Paralela 45 deschide patru agentii noi, in luna iunie, si face angajari pentru a raspunde prompt cererilor de vacante in crestere de la o zi la alta. Simplificarea conditiilor de calatorie in Bulgaria, de la 1 iunie, a dublat cererea zilnica. Pentru Turcia, care solicita, tot de la 1 iunie, test RT-PCR…