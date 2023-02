Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un an de la declanșarea razboiului in țara vecina, a venit cu un mesaj prin care exprima solidaritate poporului ucrainean, dar și declara ca atat Moldova, cat și Ucraina vor trai in pace.

- O invațatoare și o absolventa de psihologie și-au dat mana și au adunat toți copiii ucraineni in aceeași școala, pentru a le oferi, macar pentru cateva ore, sentimentul ca sunt acasa.

- Daca de la varsta de 2 ani sau chiar mai devreme, copiii cu autism incep un program intensiv de terapie ABA (Analiza Aplicata a Comportamentului – Applied Behavioral Analysis), de 20 – 30 de ore saptamanal, timp de doi ani, o treime dintre ei pot pot fi complet recuperați, sustin experții Asociației…

- O persoana si-a pierdut viata si alte cel putin trei au fost ranite dupa ce o racheta a lovit duminica un bloc de apartamente din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinegubov, informeaza luni Reuters.

- Ucraina acuza vineri Rusia de bombardarea oraselor Hramatorsk si Herson, inainte de intrarea in vigoare a unui armistitiu unilateral rus de Craciunul dupa rit vechi, relateaza CNN. Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi un armistitiu de 36 de ore in Ucraina, incepand de vineri de la pranz si…

- Anul care tocmai se incheie a fost fara indoiala, unul dintre cei mai complicati pe care i-am trait, si a venit astfel cu totul neasteptat, in urma pandemiei care parea ca ne-a consumat toate resursele si toata energia. In 2023, vom „mosteni" o criza a energiei, cu scumpiri in lant pentru utilitati,…

- Pentru patru suflete de copii, suma de 15 mii de euro inseamna fericire adevarata. Mama lor, Marilena, are nevoie de acești bani pentru a se opera. Femeia duce o lupta grea cu cancerul, temuta boala care le-a adus lacrimi pe obraji micuților ei. Fetele ei mai mari au vandut tot ce aveau de valoare in…

- Organizatia Salvati Copiii Romania a inaugurat la Bucuresti Centrul de Consiliere si Servicii Integrate pentru copiii refugiati din Ucraina si parintii lor. Copiii refugiati din Ucraina care frecventeaza scoala au un risc mai mic de a se simti singuri, insa ratele de inscriere la scoala pentru copiii…