O veste proastă. Creşterea preţurilor gazelor va fi transferată consumatorilor Costul gazelor naturale se afla deja la niveluri record pentru aceasta perioada pe majoritatea pietelor si va creste probabil in continuare, riscand sa puna in pericol redresarea din pandemia de Covid-19. Preturile prea mari ar putea reduce cheltuielile oamenilor si eroda salariile prin inflatie, iar bancile centrale vor avea de luat decizii dificile. Mai rau decat atat, actualele deficite de oferta ar putea avea un efect negativ asupra activitatilor industriale, chiar sa provoace pene de energie in tarile aflate in dezvoltare, ceea ce ar putea duce la declansarea unor tulburari sociale. ”Energia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

