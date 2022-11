Luni dimineața, Romania va avea, in total, 3 miliarde metri cubi gaze in depozite, ceea ce corespunde unui grad de umplere de 97,7% din capacitatea totala de inmagazinare, potrivit datelor furnizate de catre Transgaz. Și la carbune stam bine. Sunt 900.000 de tone de carbune in plus, in stocuri. “Nu aveam niciun motiv sa consideram ca la iarna vor fi probleme cu asigurarea aprovizionarii”, a spus zilele trecute George Niculescu, secretar de stat in Ministerul Energiei.Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, Romania are cu 701 milioane de metri cubi de gaze in plus in depozite. Pragul minim…