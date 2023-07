O veste bună pentru studenți! Costul transportului in comun local și intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, și naval va fi redus cu 90%, pe toata durata anului calendaristic. Așadar, fie ca folosesc tramvaiul, metroul sau chiar trenul ca sa ajunga la facultate, studenții cu varsta pana in 30 de ani, inmatriculați la forma de invațamant [...] Articolul O veste buna pentru studenți! a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

